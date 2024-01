Nový Zéland vyšle obranný tím na ochranu plavby v Červenom mori

Wellington 23. januára (TASR) - Nový Zéland vyšle na Blízky východ šesťčlenný tím ako súčasť medzinárodnej koalície na ochranu plavby v Červenom mori. Uviedol to v utorok novozélandský premiér Christopher Luxon, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Plavbu obchodných lodí v Červenom mori ohrozujú od vlaňajšieho novembra útoky jemenských povstalcov húsíov. Tí tvrdia, že na plavidlá útočia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti hnutiu Hamas.



"Útoky húsíov na obchodnú a námornú dopravu sú nezákonné, neprijateľné a výrazne destabilizujúce," povedal Luxon. Nasadenie obranného tímu je podľa jeho slov "pokračovaním dlhodobej histórie Nového Zélandu pri obrane slobody plavby na Blízkom východe".



V reakcii na opakované údery húsíov v Červenom mori podnikli Spojené štáty a Británia spoločné útoky na ciele povstalcov v Jemene.



Novozélandský obranný personál nevstúpi do Jemenu ani sa nezapojí do bojov, ale bude prispievať ku kolektívnej sebaobrane lodí na Blízkom východe v súlade s medzinárodným právom, vysvetlil Luxon.



Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters povedal, že kroky Wellingtonu by nemali byť spájané s jeho postojom ku konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. "Akékoľvek náznaky, že naša pokračujúca podpora námornej bezpečnosti na Blízkom východe súvisí s nedávnym vývojom v Izraeli a Pásme Gazy, sú nesprávne," uviedol.



V súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a Hamasom vyzval Nový Zéland na humanitárne prímerie a naliehavú potrebu ďalších krokov na dosiahnutie udržateľného prímeria v Gaze.