Nový Zéland zabezpečil vakcíny pre celú populáciu, tvrdí premiérka

Wellington 8. marca (TASR) - Nový Zéland nakúpil dostatok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyvinutej konzorciom Pfizer/BioNTech na zaočkovanie všetkých obyvateľov. Vyhlásila to v pondelok novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorú citovala agentúra DPA.



"S radosťou vám dnes môžem oznámiť, že sme podpísali kúpnu zmluvu so spoločnosťou Pfizer na ďalších 8,5 milióna dávok vakcíny. Tieto dodatočné dávky budú stačiť na zaočkovanie 4,25 milióna ľudí," uviedla Ardernová na tlačovej konferencii. Podľa premiérky to znamená, že prístup k vakcíne tak budú mať všetci obyvatelia tejto tichomorskej ostrovnej krajiny.



Na Novom Zélande sa zatiaľ očkuje jedinou schválenou vakcínou, od konzorcia Pfizer/BioNTech. Vláda začala očkovať vo februári a ako prví dostali vakcínu pracovníci v zdravotníctve. Očakáva sa, že očkovanie potrvá v krajine do konca tohto roka.



Nový Zéland pritiahol pozornosť sveta svojím ukážkovým zvládaním pandémie, predovšetkým vďaka včasným a dôrazným krokom. Krajina s približne piatimi miliónmi obyvateľov zaznamenala vyše 2000 prípadov nákazy a 26 úmrtí na covid.