< sekcia Zahraničie
Nový Zéland začal odstraňovať následky cyklónu
Autor TASR
Wellington 13. apríla (TASR) - Novozélanďania sa po evakuácii vyvolanej cyklónom tretej kategórie postupne začali vracať do svojich domovov. Cyklón Vaianu sa podľa meteorológov presunul na more, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Miestne médiá informovali, že sa spustili upratovacie práce na cestách, odstraňujú sa popadané stromy a vyhodnocuje riziko zosuvov pôdy. Energetické spoločnosti hlásili pretrvávajúce neplánované výpadky, zatiaľ čo niektoré cesty zostali uzavreté.
Julie Jukesová, zastupujúca starostka v meste Whakatane, jednej z oblastí zasiahnutých cyklónom, pre Radio New Zealand povedala, že horšie počasie ešte nezažila. „Hlavné je, že sú všetci v bezpečí a ide len o škody na majetku, stromoch, elektrickom vedení a podobných veciach,“ uviedla.
Premiér Christopher Luxon v rozhovore pre Radio New Zealand uviedol, že systém včasného varovania fungoval dobre, vďaka čomu sa ľudia pripravili na príchod cyklónu. Podľa jeho slov bola reakcia obyvateľov oveľa lepšia ako pri predchádzajúcich mimoriadnych udalostiach.
Novozélandská meteorologická služba MetService v nedeľu neskoro večer v príspevku na platforme X uviedla, že cyklón Vaianu sa presunul na more a nachádza sa východne od Severného ostrova. V pondelok ráno zostali v platnosti už len varovania pred veľkými vlnami pri pobreží na juhu Severného ostrova.
Agentúra Reuters pripomína, že Nový Zéland zasiahli v januári 2026 prívalové dažde, ktoré spôsobili zosuvy pôdy a vyžiadali si životy šiestich ľudí.
