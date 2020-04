Nový Zéland začal s repatriáciou približne 100.000 turistov

Wellington 3. apríla (TASR) - Nový Zéland začal v piatok s repatriáciou približne 100.000 turistov, ktorí v krajine uviazli po tom, ako tam minulý týždeň začali platiť obmedzenia pohybu občanov, informovala agentúra AP.



Zákaz vnútroštátnych letov turistom znemožňoval dostať sa na pre nich dôležitú dopravnú tepnu, letisko v meste Auckland, z ktorého by mohli odletieť domov.



Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters vo štvrtok oznámil, že turistom, ktorí chcú krajinu opustiť, bude umožnené dostať sa na takéto medzinárodné lety. Okrem pravidelných budú podľa Petersa povolené i charterové lety organizované zahraničnými krajinami.



Novozélandské úrady oznámili, že 37.000 turistov kontaktovalo veľvyslanectvá svojich krajín v súvislosti so žiadosťou o návrat domov. Peters však v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RNZ povedal, že takýto turistov je približne 100.000.



Nový Zéland podľa správy RNZ povolí krajinám organizovať charterové lety na repatriáciu svojich občanov. Takisto sa zvýši aj počet leteckých spojení medzi Novým Zélandom a Európou.



Väčšina turistov, ktorí sa chcú vrátiť domov, je z Európy. Úrady však uvádzajú, že približne 2700 osôb z Ázie a 3800 z oblasti Severnej a Južnej Ameriky takisto požiadalo o repatriáciu.



Letecká spoločnosť Air New Zealand oznámila, že prvé lietadlá organizované nemeckou vládou na prevoz nemeckých občanov odleteli z Aucklandu v piatok popoludní miestneho času. Lety smerujú do Frankfurtu nad Mohanom. Nemecké veľvyslanectvo vo Wellingtone minulý týždeň oznámilo, že o prevoz domov požiadalo viac ako 12.000 ľudí.



Veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Laura Clarková zase informovala, že o návrat do vlasti požiadalo 10.000 britských turistov.



Nový Zéland zaznamenal 868 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a jedno úmrtie. Približne polovica prípadov nákazy súvisí s cestujúcimi, ktorí sa do krajiny vrátili zo zahraničia.