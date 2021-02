Nový Zéland začne po takmer roku prijímať prisťahovalcov

Wellington 5. februára (TASR) - Nový Zéland začne vo februári po takmer roku od uzavretia svojich hraníc pre koronavírusovú pandémiu opäť prijímať prisťahovalcov. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



V prvej skupine bude 35 prisťahovalcov, do 30. júna by ich malo byť celkovo zhruba 210. Všetci budú musieť absolvovať dvojtýždňovú karanténu v zariadeniach spravovaných vládou, uviedla Fiona Whiteridgeová z novozélandského imigračného úradu.



Vláda novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej zvýšila od júla 2020 ročný limit pre prijatých prisťahovalcov z 1000 na 1500. Nový Zéland uzatvoril svoje hranice vlani v marci - až na malé výnimky sa mohli vrátiť len novozélandskí občania a osoby s trvalým pobytom.



Nový Zéland so svojim piatimi miliónmi obyvateľov je považovaný za jeden zo vzorov v boji proti koronavírusovej pandémii. Od jej začiatku tam zaznamenali 1959 prípadov nákazy a 25 úmrtí na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov na Novom Zélande je 62, sumarizuje agentúra Reuters.