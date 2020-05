Nový Zéland začne s uvoľňovaním opatrení, hranice zostanú zatvorené

Wellington 11. mája (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondelok oznámila, že jej krajina začne od štvrtku s postupným uvoľňovaním opatrení v oblasti obmedzenia pohybu. Hranice Nového Zélandu však zostanú naďalej zatvorené, informovala agentúra DPA.



Od štvrtka sa budú môcť znovu otvoriť mnohé prevádzky a verejné priestranstvá. Denník The New Zealand Herald na svojej webovej stránke spresňuje, že opatrenie sa týka maloobchodných predajní, kaviarní, reštaurácií či kín.



Školy v krajine sa otvoria od 18. mája a bary budú mať povolené otvoriť od 21. mája.



Ardernová však zdôraznila, že ľudia budú musieť naďalej zachovávať opatrnosť. "Musíme sa stále správať tak, akoby bol vírus ešte medzi nami," povedala.



"Možno sme vyhrali niekoľko bitiek, ale ešte sme nevyhrali vojnu," povedala Ardernová. Dodala, že ak bude počet prípadov nákazy nízky aj po dvoch týždňoch, môže nastať ďalšie uvoľnenie opatrení.



Nový Zéland do pondelka zaznamenal 1479 prípadov nákazy novým koronavírusom a 21 súvisiacich úmrtí.