Nový Zéland začne uvoľňovať prísne pravidlá pre vstup do krajiny

Auckland 3. februára (TASR) - Nový Zéland začne koncom februára postupne uvoľňovať pravidlá pre vstup do krajiny, zavedené počas pandémie koronavírusu, ktoré momentálne patria k najprísnejším na svete. K ich úplnému zrušeniu však zrejme dôjde až v októbri, oznámila vo štvrtok premiérka Jacinda Ardernová.



Novozélandská vláda v rámci svojho päťfázového uvoľňovacieho plánu najprv od 27. februára oslobodí svojich občanov vracajúcich sa z Austrálie od povinnosti absolvovať karanténu v hoteli.



Dva týždne na to budú môcť prečkať karanténne obdobie doma aj Novozélanďania prichádzajúci zo zvyšku sveta, píše agentúra AFP.



Povinnosť hotelovej karantény sa následne postupne zruší aj pre kvalifikovaných migrantov, zahraničných študentov, Austrálčanov a nakoniec všetkých zaočkovaných návštevníkov. Desaťdňová domáca izolácia by tak mala napokon úplne nahradiť hotelovú karanténu, na ktorej dodržovanie dohliada novozélandská armáda.



V súčasnosti je v takýchto karanténnych hoteloch mesačne k dispozícii len 800 izieb, pričom dopyt je často až desaťnásobne vyšší.



Od vypuknutia pandémie sa objavilo mnoho prípadov plne zaočkovaných Novozélanďanov žijúcich v zahraničí, ktorí sa pre prísne pravidlá nedokázali dostať včas do vlasti, aby sa mohli napríklad rozlúčiť s umierajúcimi príbuznými, píše AFP.



Široko medializovaný bol napríklad prípad prípad tehotnej novozélandskej novinárky Charlotte Bellisovej, ktorá v dôsledku prísnych pravidiel pre návrat do svojej vlasti uviazla v Afganistane a musela sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na tamojšie vládnuce hnutie Taliban. Novozélandská vláda jej po vlne kritiky ponúkla voucher do zariadenia na Novom Zélande, kde mala absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu.