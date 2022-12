Nový Zéland začne zavádzať takmer úplný zákaz tabakových výrobkov

Wellington 14. decembra (TASR) - Nový Zéland začne od budúceho roka postupne zavádzať takmer úplný zákaz tabakových výrobkov. Novozélandský parlament v utorok schválil zákon, ktorý zakáže všetkým, ktorí sa narodili po roku 2008, kupovať cigarety a zníži tiež podiel nikotínu v produktoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nové právne predpisy sú nastavené tak, že budú každý rok zvyšovať minimálny vek na legálne fajčenie, čo by malo s okamžitým účinkom znížiť počet ľudí používajúcich výrobky z tabaku.



Podľa poslankyne Ayeshy Verrallovej, ktorá zákon predložila, je nová legislatíva "krokom k budúcnosti bez fajčenia". Verrallová dodala, že tisíce ľudí budú žiť dlhšie a zdravšie životy, pričom tamojší zdravotnícky systém ušetrí päť miliárd novozélandských dolárov (približne tri milióny eur), keďže nebude potrebné liečiť choroby spôsobené fajčením – rôzne druhy rakoviny, infarkty, mŕtvice či amputácie končatín.



Agentúra AFP pripomína, že počet fajčiarov je na Novom Zélande relatívne nízky – len približne osem percent obyvateľstva. Nový zákon by však mal toto číslo do roku 2025 znížiť na päť percent.



Nové právne predpisy tiež výrazným spôsobom znižujú počet maloobchodných predajcov s oprávnením predávať tabakové výrobky. V súčasnosti ich je v celej krajine 6000, po novom ich bude len 600. Zákon nijakým spôsobom neobmedzuje predaj ani používanie elektronických cigariet.



Kritici však upozorňujú, že novozélandské prísne pravidlá by mohli podporiť neregulovaný čierny trh s tabakovými výrobkami.