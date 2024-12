Nový Zéland zakáže dostihy chrtov

Wellington 10. decembra (TASR) - Nový Zéland v utorok oznámil, že zakáže chrtie dostihy pre obavy o životné podmienky zvierat a "neprijateľne vysoký" počet zranených a umierajúcich psov. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Vicepremiér Winston Peters v pozícii ministra pre dostihy (zodpovedný za reguláciu dostihového priemyslu a stávkových služieb) uviedol, že toto odvetvie bude v priebehu nasledujúcich 20 mesiacov postupne zrušené. Cvičiteľom sa tým poskytne možnosť vrátiť psy do domáceho prostredia.



"Toto rozhodnutie sa neprijíma ľahko, ale v konečnom dôsledku je motivované ochranou dobrých životných podmienok dostihových psov," uviedol Peters vo vyhlásení.



Nový Zéland je jednou z mála krajín, kde su komerčné dostihy chrtov legálne. Združenie Greyhound Racing New Zealand uviedlo, že stovkám cvičiteľov, chovateľov a zamestnancov tohto odvetvia teraz hrozí strata zamestnania.



Tento šport v krajine dlhodobo čelí kritike a niektorí chovatelia sú obviňovaní zo zlého zaobchádzania so zvieratami alebo z ich dopingu, dopĺňa stanica BBC News. V krajine je v súčasnosti približne 2900 pretekárskych chrtov a kľúčovou úlohou je teraz ich opätovné udomácnenie.



Podľa miestnych médií v roku 2021 uhynulo 232 dostihových chrtov a 900 utrpelo zranenia. Nezisková organizácia Safe for Animals uviedla, že počas dostihovej sezóny 2023-2024 uhynulo na Novom Zélande 13 chrtov. Organizácia Koalícia za ochranu chrtov na austrálskych dráhach v uplynulých rokoch zdokumentovala stovky uhynutí a desaťtisíce zranení.



Austrálsky štát Nový Južný Wales v roku 2017 zakázal chrtie dostihy, ale po protestnej reakcii odvetvia od tohto kroku napokon ustúpil. V Austrálii, USA, Írsku a Spojenom kráľovstve sa ešte stále organizujú preteky chrtov na čoraz menšom počte dráh.