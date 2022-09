Nový Zéland zakáže od budúceho roka vývoz živých zvierat

Wellington 29. septembra (TASR) - Nový Zéland zakáže od apríla budúceho roka vývoz živých zvierat. Rozhodol tak dva roky po tom, čo pri nehode nákladnej lode počas búrky prišlo o život 41 členov posádky vrátane dvoch Novozélanďanov a 6000 kusov dobytka. Vo štvrtok o tom informoval novozélandský minister poľnohospodárstva Damien O'Connor. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Novozélandská vláda schválila dodatok zákona vo štvrtok. Uviedla, že tým ochráni reputáciu Nového Zélandu, lebo spotrebiteľom čoraz viac záleží na tom, aby bol pôvod ich mäsa vyhovujúci i z etického hľadiska.



Vývoz živých zvierat je v Austrálii aj na Novom Zélande už dlho kontroverznou témou. Bojujú proti nemu i viaceré organizácie a hnutia ochranárov zvierat. AFP pripomína, že keď sa počas exportu živočíchov prihodí nehoda, má to poväčšine katastrofálne následky.



V júni sa v Sudáne potopila loď, ktorá prevážala 15.000 oviec a vlani v sa v Rumunsku prevrátilo plavidlo s ďalšími 14.000 ovcami. Všetky zvieratá sa utopili.



V decembri 2020 zase vyplával zo Španielska dve lode prevážajúce dohromady 3000 kusov dobytka. Po tom, čo plavidlá odmietli prijať viaceré krajiny, zvieratá zostali až tri mesiace na mori, kde nemali prístup k potrave a vode. Mnohé z nich zahynuli.



Pretože sa Nový Zéland nachádza v pomerne odľahlej oblasti, aj nekomplikovaný export nie je pre zvieratá najvhodnejším riešením, pripomína AFP. To podľa O'Connora zvyšuje ich náchylnosť na teplotný stres, keďže počas prepravy prechádzajú viacerými podnebnými pásmami.



Nový Zéland vlani vyviezol takmer 135.000 kusov dobytka. Vyváža ich však len na účely chovu, nie na porážku.