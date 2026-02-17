< sekcia Zahraničie
Nový Zéland zasiahli povodne, tisíce ľudí sú bez elektriny
Podľa polície v dôsledku nepriaznivého počasie zomrel muž, ktorého povodne v piatok uväznili v aute neďaleko mesta Otorohanga.
Autor TASR
Wellington 17. februára (TASR) - Silné dažde a vietor v uplynulých dňoch zasiahli Nový Zéland. Vyžiadali si dosiaľ jednu obeť, zatopili rozsiahle územia a bez elektriny sa ocitli desaťtisíce domácností, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Pre silné búrky od piatku vyhlásili na Severnom ostrove stav núdze. Miestne úrady hovoria o „storočnom daždi“. Podľa polície v dôsledku nepriaznivého počasie zomrel muž, ktorého povodne v piatok uväznili v aute neďaleko mesta Otorohanga.
Búrka sa presúva smerom na juh. Hlavné mesto Wellington zasiahla v pondelok, metropolu Južného ostrova Christchurch zasiahne zrejme v utorok.
Prevádzkovateľ energetickej siete Powerco uvádza, že bez elektriny bolo v utorok približne 10.000 domácností na Severnom ostrove. Energetická spoločnosť Orion informovala, že ďalších zhruba 200 domácností je bez energie aj v okolí Christchurchu.
Podľa verejnoprávnej stanice RNZ povodeň zablokovala jedinú prístupovú cestu k usadlosti Lake Ferry neďaleko Wellingtonu, kde tamojší obyvatelia na prenášanie zásob cez podmytý most tvoria ľudské reťaze.
Novozélandská meteorologická služba MetService v pondelok uviedla, že vietor v okolí Wellingtonu je najsilnejší od roku 2013. Nárazy vetra na niektorých miestach dosiahli rýchlosť až 193 kilometrov za hodinu.
