Nový Zéland zasiahli povodne, tisíce ľudí sú bez elektriny

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Podľa polície v dôsledku nepriaznivého počasie zomrel muž, ktorého povodne v piatok uväznili v aute neďaleko mesta Otorohanga.

Autor TASR
Wellington 17. februára (TASR) - Silné dažde a vietor v uplynulých dňoch zasiahli Nový Zéland. Vyžiadali si dosiaľ jednu obeť, zatopili rozsiahle územia a bez elektriny sa ocitli desaťtisíce domácností, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Pre silné búrky od piatku vyhlásili na Severnom ostrove stav núdze. Miestne úrady hovoria o „storočnom daždi“. Podľa polície v dôsledku nepriaznivého počasie zomrel muž, ktorého povodne v piatok uväznili v aute neďaleko mesta Otorohanga.

Búrka sa presúva smerom na juh. Hlavné mesto Wellington zasiahla v pondelok, metropolu Južného ostrova Christchurch zasiahne zrejme v utorok.

Prevádzkovateľ energetickej siete Powerco uvádza, že bez elektriny bolo v utorok približne 10.000 domácností na Severnom ostrove. Energetická spoločnosť Orion informovala, že ďalších zhruba 200 domácností je bez energie aj v okolí Christchurchu.

Podľa verejnoprávnej stanice RNZ povodeň zablokovala jedinú prístupovú cestu k usadlosti Lake Ferry neďaleko Wellingtonu, kde tamojší obyvatelia na prenášanie zásob cez podmytý most tvoria ľudské reťaze.

Novozélandská meteorologická služba MetService v pondelok uviedla, že vietor v okolí Wellingtonu je najsilnejší od roku 2013. Nárazy vetra na niektorých miestach dosiahli rýchlosť až 193 kilometrov za hodinu.
