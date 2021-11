Nový Zéland zavádza covidový semafor

Wellington 22. novembra (TASR) - Novozélandská vláda od 3. decembra ukončí lockdown v najľudnatejšom meste krajiny Auckland. Protipandemické opatrenia bude totiž po novom zavádzať v súlade s tzv. covidovým semaforom, ktorý jednotlivé oblasti zaraďuje do červených, oranžových, či zelených kategórií v závislosti od vývoja epidemickej situácie. Uvádza sa to v pondelňajšom vyhlásení novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej, z ktorého citovala agentúra Reuters.



V Aucklande platil prísny lockdown viac ako 90 dní. Niektoré opatrenia tam však v posledných týždňoch uvoľnili. "Krutou pravdou je, že delta (variant) je tu a neodíde. Na Novom Zélande sme však dobre pripravení sa s touto situáciou vyrovnať. Je to vďaka vysokej miere zaočkovanosti a novým opatreniam vrátane covidového semaforu a tzv. zeleným pasom," uviedla Ardernová.



Dodala, že Auckland, ktorý sa stal epicentrom šírenia variantu delta, bude hneď od začiatku platnosti semaforu v červenej farbe.



Ako uvádza agentúra Reuters, podľa Ardernovej je v súčasnosti plne zaočkovaných približne 83 percent Novozélanďanov starších ako 12 rokov. Toto číslo sa však môže zvýšiť na 88 percent, ak druhú dávku vakcíny dostanú všetci tí, ktorí na ňu čakajú. Vláda predtým uviedla, že krajina uvoľní reštrikcie a prejde na nový systém covidového semaforu až po úplnom zaočkovaní 90 percent obyvateľov starších ako 12 rokov.



Nový Zéland bol jednou z mála krajín sveta, ktorým sa vlani – v prvej fáze pandémie – podarilo znížiť počet prípadov nákazy koronavírusom na nulu, a to aj vďaka prísnym reštrikciám v oblasti medzinárodného cestovania. Táto ostrovná krajina bola niekoľko mesiacov bez jediného prípadu infekcie, až kým sa v polovici augusta nezačal v Aucklande šíriť nový vysokonákazlivý variant delta.



V súvislosti s ochorením COVID-19 doteraz zaznamenali na Novom Zélande 39 úmrtí a približne 7000 prípadov nákazy. Hranice krajiny zostávajú pre príchodzích zo zahraničia aj naďalej zatvorené, pripomína Reuters.