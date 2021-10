Nový Zéland zaviedol povinné očkovanie pre zdravotníkov a učiteľov

Wellington 11. októbra (TASR) – Novozélandská vláda v pondelok oznámila, že zavádza povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre väčšinu zdravotníkov a učiteľov. Informovala o tom agentúra AFP.



„Nemôžeme nič ponechať na náhodu, preto zavádzame túto povinnosť. Očkovanie je našou najsilnejšou a najúčinnejšou zbraňou proti nákaze a chorobe," uviedol novozélandský minister Chris Hipkins, zodpovedný za boj proti pandémii.



V rámci avizovanej politiky „no jab, no job" (bez vakcíny – bez práce) budú musieť byť všetci lekári, zdravotné sestry i ďalší zdravotníci v prvej línii boja proti koronavírusu zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny. Táto povinnosť, ktorej zavedenie podporila aj novozélandská komora všeobecných lekárov, začne platiť od 1. decembra.



O mesiac neskôr – od 1. januára – budú musieť mať potvrdenie o kompletnom zaočkovaní všetci zamestnanci v sektore školstva, ktorí prichádzajú do kontaktu so žiakmi a študentmi. Stredné školy budú musieť okrem toho viesť záznamy o vakcinácii svojich študentov.



Povinné očkovanie sa bude vzťahovať aj na domácich učiteľov a dobrovoľníkov z radov rodičov, ktorí pomáhajú pri niektorých školských činnostiach. Či sa táto povinnosť začne uplatňovať aj na vysokých školách, zatiaľ vláda nerozhodla.



Nový Zéland bol jednou z mála krajín sveta, ktorým sa vlani – v prvej fáze pandémie – podarilo znížiť počet prípadov nákazy koronavírusom na nulu, a to aj vďaka prísnym reštrikciám v oblasti medzinárodného cestovania. Táto ostrovná krajina bola niekoľko mesiacov bez jediného prípadu infekcie, až kým sa v polovici augusta nezačal v najľudnatejšom meste Auckland šíriť nový vysokonákazlivý variant delta.



Odvtedy sa už rozšíril aj do okolitých provincií Northland a Waikato, kde rovnako ako v Aucklande zaviedli lockdown. Od augusta už v krajine zaznamenali 1573 prípadov nákazy.



Začiatkom októbra novozélandská vláda oznámila, že sa rozhodla upustiť od stratégie na zvládnutie pandémie koronavírusu, v rámci ktorej sa snažili eliminovať počet prípadov nákazy na nulu. Namiesto toho sa Novozélanďania musia naučiť žiť s vírusom a kontrolovať jeho šírenie budú najmä pomocou vakcinácie a testovania.