Nový Zéland zažil najteplejší jún v histórii

Wellington 6. júla (TASR) - Nový Zéland zažil v tomto roku svoj vôbec najteplejší jún v histórii meteorologických meraní. Informoval o tom v utorok Národný inštitút pre výskum vody a atmosféry (NIWA) s tým, že teploty sa kontinuálne zvyšovali v súlade s globálnym otepľovaním, píše agentúra AFP.



Priemerná denná teplota bola v júni 10,6 stupňov Celzia, a to aj napriek chladnému počasiu koncom mesiaca. Je to o približne 1,9 stupňov Celzia viac ako doterajší priemer, uvádza inštitút.



Chris Brandolino z NIWA uviedol, že k takejto "anomálii" došlo od roku 1909 len 13-krát. "Alarmujúce však je, že za posledných desať rokov sa to stalo šesťkrát," povedal



Brandolino ďalej povedal, že k ohriatiu vzduchu nad Novým Zélandom prispeli krátkodobé faktory, ako napríklad väčšie prúdenie teplého vzduchu z Tichého oceánu než zvyčajne. Za konštantný a základný faktor spôsobujúci vyššie teploty však označil klimatickú zmenu, uvádza AFP.



Vlaňajší rok bol pre Nový Zéland siedmim najteplejším v dejinách takýchto meraní. V poslednom desaťročí pritom Nový Zéland zaznamenal (vrátane roka 2020) až sedem takých rokov, ktoré sa ocitli v jeho najteplejšej desiatke.



Novozélandská stredoľavicová premiérka Jacinda Ardernová vyhlásila vlani stav "klimatickej núdze", pričom zdôraznila, že v záujme budúcich generácií je potrebné v tejto veci urýchlene konať. AFP dodáva, že Nový Zéland sa zaviazal k tomu, že sa do roku 2050 stane uhlíkovo neutrálnym, pričom do roku 2035 chce všetku svoju energiu vyrábať z obnoviteľných zdrojov.