V BRUCHU MALA NÁSTROJ VEĽKOSTI TANIERA: Predmet odhalilo CT vyšetrenie

Wellington 5. septembra (TASR) - V bruchu ženy, ktorá v roku 2020 na Novom Zélande porodila dieťa cisárskym rezom, našli lekári chirurgický nástroj "veľkosti taniera". Uviedla to komisárka pre zdravie a pre osoby so zdravotným postihnutím Morag McDowellová. TASR správu prevzala v utorok zo stanice BBC.



Retraktor Alexis (AWR) je zasúvací valcový nástroj, ktorý sa počas operácie používa na fixovanie okrajov rany. Môže mať priemer 17 centimetrov a lekári ho žene odstránili až v roku 2021 - 18 mesiacov po pôrode v nemocnici v Aucklande. Ženu po pôrode trápili silné bolesti a navštívila niekoľko lekárov. Nástroj v jej tele napokon odhalilo CT vyšetrenie.



Zdravotní predstavitelia v Aucklande pôvodne odmietli zlyhanie pri uplatňovaní primeranej starostlivosti. McDowellová vo svojej správe s týmto stanoviskom nesúhlasila.



"Je samozrejmé, že poskytnutá starostlivosť nedosahovala primeranú úroveň, pretože (retraktor) nebol identifikovaný počas žiadnych rutinných chirurgických kontrol, čo malo za následok, že zostal v bruchu ženy," povedala komisárka.



Ako poznamenala, za uplynulé dva roky to bol už druhý prípad, keď v nemocnici v Aucklande zostal v tele pacienta nástroj. Podľa nej mala mať nemocnica zavedené účinné systémy, aby sa takýmto prípadom zabránilo.