Nový Zéland zjednoduší ukrajinským utečencom možnosť trvalého pobytu

Wellington 26. augusta (TASR) - Vláda Nového Zélandu v sobotu oznámila, že zjednoduší utečencom z Ukrajiny možnosť získať trvalý pobyt v krajine. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Trvalý pobyt budú môcť získať ľudia, ktorí pricestujú na Nový Zéland s dočasnými tzv. Special Ukraine vízami do 15. marca budúceho roku, informoval minister pre imigráciu Andrew Little.



"Mnohí z tých, ktorí hľadajú bezpečie na Novom Zélande nikdy nepredpokladali, že tu ostanú dlhodobo, avšak neutíchajúca vojna nás stavia pred humanitárny záväzok poskytnúť im istoty. Chceme im cestu k trvalému pobytu čo najviac zjednodušiť," uviedol Little.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Nový Zéland udelil ukrajinským utečencom viac ako 1.500 špeciálnych víz.