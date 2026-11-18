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Nový Zéland zrušil varovanie pred cunami
Nie je jasné, čo spôsobilo nezvyčajnú situáciu na mori, ktorá aktivovala meracie stanice prílivu pri mestách Napier a Gisborne na Severnom ostrove.
Autor TASR
Wellington 18. novembra (TASR) - Novozélandská agentúra pre zvládanie katastrof v stredu zrušila varovanie pred cunami po tom, ako pri východnom pobreží krajiny zaznamenali nezvyčajnú aktivitu neznámeho pôvodu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Na základe aktuálnych vedeckých odporúčaní hrozba cunami pre východné pobrežie Severného ostrova pominula,“ uviedla novozélandská agentúra pre riadenie mimoriadnych situácií.
Úrad dodal, že naďalej nie je jasné, čo spôsobilo nezvyčajnú situáciu na mori, ktorá aktivovala meracie stanice prílivu pri mestách Napier a Gisborne na Severnom ostrove. „Je možné, že došlo k podmorskému zosuvu pôdy,“ podotkla agentúra.
Predtým varovala, že silné morské prúdy a prílivové vlny môžu spôsobiť zranenia a smrť ľudí. „Nebezpečenstvo hrozí plavcom, surferom, rybárom a všetkým, ktorí sa nachádzajú vo vode alebo v jej blízkosti pri pobreží,“ uviedla.
Novozélandská služba na monitorovanie zemetrasení GeoNet nezaznamenala pri východnom pobreží Severného ostrova žiadne zemetrasenia, rovnako ako ani Americká geologická služba (USGS).
Nový Zéland je seizmicky aktívna krajina na rozhraní austrálskej a tichomorskej tektonickej dosky a je súčasťou Ohnivého kruhu obkolesujúceho Tichý oceán.
„Na základe aktuálnych vedeckých odporúčaní hrozba cunami pre východné pobrežie Severného ostrova pominula,“ uviedla novozélandská agentúra pre riadenie mimoriadnych situácií.
Úrad dodal, že naďalej nie je jasné, čo spôsobilo nezvyčajnú situáciu na mori, ktorá aktivovala meracie stanice prílivu pri mestách Napier a Gisborne na Severnom ostrove. „Je možné, že došlo k podmorskému zosuvu pôdy,“ podotkla agentúra.
Predtým varovala, že silné morské prúdy a prílivové vlny môžu spôsobiť zranenia a smrť ľudí. „Nebezpečenstvo hrozí plavcom, surferom, rybárom a všetkým, ktorí sa nachádzajú vo vode alebo v jej blízkosti pri pobreží,“ uviedla.
Novozélandská služba na monitorovanie zemetrasení GeoNet nezaznamenala pri východnom pobreží Severného ostrova žiadne zemetrasenia, rovnako ako ani Americká geologická služba (USGS).
Nový Zéland je seizmicky aktívna krajina na rozhraní austrálskej a tichomorskej tektonickej dosky a je súčasťou Ohnivého kruhu obkolesujúceho Tichý oceán.