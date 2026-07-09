< sekcia Zahraničie
Nový Zéland zvažuje vstup do novej obrannej aliancie
Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v južnom Tichomorí.
Autor TASR
Wellington 9. júla (TASR) - Nový Zéland zvažuje vstup do obrannej aliancie Oceán mieru, ktorú tento týždeň založili Austrália a Fidži. Uviedol to vo štvrtok novozélandský premiér Christopher Luxon, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v južnom Tichomorí. Súčasťou nového bezpečnostného paktu je aj doložka o vzájomnej obrane. Dohodu podpísali austrálsky premiér Anthony Albanese a jeho fidžijský náprotivok Sitiveni Rabuka.
Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti. Austrália v reakcii zintenzívnila svoje diplomatické úsilie a zaistila si nové obranné dohody s ostrovnými štátmi ako Papua Nová Guinea, Vanuatu alebo Tuvalu.
Austrália a Fidži uviedli, že do novej obrannej aliancie môžu vstúpiť aj ďalšie tichomorské krajiny.
„Fidži a Austrália tento týždeň oznámili záväzok stať sa vojenskými spojencami a Nový Zéland to víta,“ uviedol vo štvrtok Luxon s tým, že jeho krajina zdieľa silný vzťah s Austráliou aj s Fidži. „S oboma krajinami už spolupracujeme na tom, ako môžeme vytvoriť bezpečnejší región pre všetkých, takže spolupráca s nimi v rámci tejto aliancie je logická,“ doplnil.
Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters tvrdí, že „povýšenie dlhodobého vzťahu s Austráliou a Fidži, a ďalšími tichomorskými krajinami, prostredníctvom aliancie by znamenalo, že sa stanú ešte bližšími partnermi“. Podľa ministra obrany Chrisa Penka by šlo o „príležitosť na posilnenie jednoty v Tichomorí“.
Novozélandskí predstavitelia sa tak vyjadrili po tom, ako Čína v pondelok v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu.
Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v južnom Tichomorí. Súčasťou nového bezpečnostného paktu je aj doložka o vzájomnej obrane. Dohodu podpísali austrálsky premiér Anthony Albanese a jeho fidžijský náprotivok Sitiveni Rabuka.
Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti. Austrália v reakcii zintenzívnila svoje diplomatické úsilie a zaistila si nové obranné dohody s ostrovnými štátmi ako Papua Nová Guinea, Vanuatu alebo Tuvalu.
Austrália a Fidži uviedli, že do novej obrannej aliancie môžu vstúpiť aj ďalšie tichomorské krajiny.
„Fidži a Austrália tento týždeň oznámili záväzok stať sa vojenskými spojencami a Nový Zéland to víta,“ uviedol vo štvrtok Luxon s tým, že jeho krajina zdieľa silný vzťah s Austráliou aj s Fidži. „S oboma krajinami už spolupracujeme na tom, ako môžeme vytvoriť bezpečnejší región pre všetkých, takže spolupráca s nimi v rámci tejto aliancie je logická,“ doplnil.
Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters tvrdí, že „povýšenie dlhodobého vzťahu s Austráliou a Fidži, a ďalšími tichomorskými krajinami, prostredníctvom aliancie by znamenalo, že sa stanú ešte bližšími partnermi“. Podľa ministra obrany Chrisa Penka by šlo o „príležitosť na posilnenie jednoty v Tichomorí“.
Novozélandskí predstavitelia sa tak vyjadrili po tom, ako Čína v pondelok v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu.