Nový Zéland zvýši podiel na monitorovaní sankcií uvalených na KĽDR

Wellington 18. júna (TASR) - Nový Zéland zvýši svoj podiel na monitorovaní sankcií uvalených na Severnú Kóreu (KĽDR). Prvýkrát preto nasadí plavidlá svojich námorných síl a navýši počet vzletov lietadiel. V utorok to oznámil novozélandský premiér Christopher Luxon, informuje agentúra Reuters.



Vláda Nového Zélandu sa dlhodobo snaží zintenzívniť medzinárodnú angažovanosť na diplomatickej úrovni aj v oblasti ozbrojených síl. Začiatkom tohto mesiaca oznámila, že vyšle viac vojakov do misie OSN v Južnej Kórei.



Zvýšenie príspevku do monitoringu sankcií podľa Luxona odráža význam, ktorý Nový Zéland prikladá úsiliu o kolektívnu bezpečnosť zameranú na podporu mieru, stability a medzinárodného systému založeného na pravidlách v Indo-tichomorskom regióne.



Reuters však upozorňuje na nedávne vládne správy, podľa ktorých novozélandské ozbrojené sily musia riešiť závažné problémy súvisiace s vysokým úbytkom personálu po pandémii COVID-19 a starnúcim vybavením. Vláda vyčlenila navyše na budúci rok menej kapitálových výdavkov, ale tvrdí, že po zverejnení nepriaznivých správ o obranných spôsobilostiach by výdavky chcela zvýšiť.