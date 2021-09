Nový Zéland pripravuje zmenu protiteroristických zákonov

Wellington 4. septembra (TASR) – Po útoku islamistického extrémistu, ktorý v piatok zranil nožom v supermarkete v Aucklande sedem ľudí, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v sobotu avizovala zmenu protiteroristických zákonov. Uviedli to agentúry DPA a AFP.



Parlament sa už zaoberá legislatívou, ktorá by plánovanie teroristického útoku považovala za priestupok. Ardernová prisľúbila, že by ju mal stihnúť schváliť do konca septembra.



Radikál inšpirovaný ideológiou tzv. Islamského štátu zaútočil na zákazníkov v supermarkete nožom, ktorý si vzal z regálu. Policajti ho krátko nato zastrelili. Muž, 32-ročný srílanský štátny príslušník, ktorý prišiel na Nový Zéland na študentské víza v roku 2011, stihol dovtedy dobodať sedem ľudí, stav troch z nich je vážny.



Srílančan bol od roku 2016 päť rokov monitorovaný tamojšími úradmi, z toho strávil tri roky vo väzení. Prepustili ho v júli a odvtedy bol pod policajným dohľadom. Policajný komisár Andrew Coster uviedol, že polícia nemala zákonný dôvod na jeho zadržanie pred piatkovým útokom, keď ho policajti tiež sledovali.



Útočník sa dostal do pozornosti polície po tom, ako na Facebooku vyjadril sympatie s teroristickými útokmi. V roku 2018 ho zatkli za prechovávanie noža a nežiaducich materiálov. Úrady nevylúčili, že môže plánovať individuálny útok.



Hoci Srílančan vo väzení zaútočil na dozorcov, pokusy obviniť ho na základe zákona o potláčaní terorizmu neboli úspešné, uviedla AFP.



Vzhľadom na legislatívne obmedzenia Ardernová nemohla konkretizovať, prečo nebol Srílančan deportovaný. Taktiež nebolo možné bezprostredne po čine zverejniť podrobnosti o jeho priebehu ani o identite páchateľa.



Novozélandská sieť supermarketov Countdown v sobotu podľa agentúry Reuters oznámila, že po útoku stiahla z pultov nože a nožnice a zvažuje, či ich bude ďalej predávať. Ostatné reťazce tiež vyradili nože zo svojho sortimentu.