Nový Zélend má nedostatok karanténnych zariadení

Wellington 7. júla (TASR) - Na Novom Zélande začali od utorka platiť obmedzenia pre Novozélanďanov vracajúcich sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu späť do vlasti. Tí musia po príchode ísť na 14 dní do karantény, ktorá má zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, kapacita karanténnych zariadení je však obmedzená, uviedla agentúra AFP.



Vláda premiérky Jacindy Ardernovej preto uzavrela s národnou leteckou spoločnosťou Air New Zealand na obdobie troch týždňov dohodu o obmedzení počtu miest, ktoré sú k dispozícii pre navrátilcov zo zahraničia. Okrem toho sa bude snažiť zosúladiť denný počet prichádzajúcich s voľnou kapacitou v 28 existujúcich karanténnych zariadeniach. Vláda tiež rokuje s ďalšími aerolíniami o možnom obmedzení počtu prepravených cestujúcich.



Nový Zéland už 67 dní nezaznamenal nový prípad ochorenia COVID-19 v dôsledku komunitného prenosu nákazy a 22 infikovaných pacientov, ktorých táto ostrovná aktuálne krajina eviduje, je umiestnených v karanténnych zariadeniach pre repatriantov. V týchto zariadeniach je v súčasnosti v povinnej karanténe takmer 6000 Novozélanďanov a ďalších zhruba 3500 tam má byť umiestnených tento týždeň.



Podľa ministerky bývania Megan Woodsovej vláda pracuje na zabezpečení ďalších karanténnych zariadení, avšak tie musia spĺňať príslušné podmienky. "Našou prioritou je zastaviť vírus na hraniciach, takže každý musí ísť do karantény alebo samoizolácie," uviedla Woodsová.



Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa na Novom Zélande evidujú od začiatku pandémie 1536 prípadov nákazy a 22 úmrtí na ochorenia COVID-19 alebo komplikácie s ním spojené. Od 26. marca podstúpilo karanténu a samoizoláciu takmer 27.000 ľudí. Na Nový Zéland sa momentálne cudzinci nedostanú.