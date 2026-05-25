< sekcia Zahraničie
Novým apoštolským nunciom v ČR bude írsky arcibiskup Nugent
Za kňaza bol vysvätený v roku 1983 a do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil o deväť rokov neskôr.
Autor TASR
Praha 25. mája (TASR) - Na poste apoštolského nuncia v Česku bude pôsobiť írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent. V pondelok ho do funkcie vymenoval pápež Lev XIV. Na svojom webe o tom informovala Česká biskupská konferencia (ČBK). Nugentov predchodca, Nigérijčan Jude Thaddeus Okolo, pôsobil v Česku od júla 2022, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Svätý otec vymenoval dnes, 25. mája 2026, za nového apoštolského nuncia pre Českú republiku Mons. Eugena Martina Nugenta, arcibiskupa v Domnach Sechnaill (Írsko), ktorý doteraz pôsobil ako vyslanec Svätej stolice v Kuvajte, Katare a Bahrajne,“ uviedla ČBK.
Nugent sa narodil v roku 1958 na západe Írska. Za kňaza bol vysvätený v roku 1983 a do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil o deväť rokov neskôr. V roku 2010 bol vysvätený za biskupa.
Okrem iného pôsobil napríklad na Haiti, kde podľa ČBK podporoval rôzne iniciatívy na obnovu kostolov po zemetrasení v roku 2010 či politický dialóg smerujúci k ukončeniu krízy v tejto karibskej oblasti. Práve tam teraz zamieri Nigérijčan Okolo, ktorého Nugent v Prahe vystriedal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Svätý otec vymenoval dnes, 25. mája 2026, za nového apoštolského nuncia pre Českú republiku Mons. Eugena Martina Nugenta, arcibiskupa v Domnach Sechnaill (Írsko), ktorý doteraz pôsobil ako vyslanec Svätej stolice v Kuvajte, Katare a Bahrajne,“ uviedla ČBK.
Nugent sa narodil v roku 1958 na západe Írska. Za kňaza bol vysvätený v roku 1983 a do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil o deväť rokov neskôr. V roku 2010 bol vysvätený za biskupa.
Okrem iného pôsobil napríklad na Haiti, kde podľa ČBK podporoval rôzne iniciatívy na obnovu kostolov po zemetrasení v roku 2010 či politický dialóg smerujúci k ukončeniu krízy v tejto karibskej oblasti. Práve tam teraz zamieri Nigérijčan Okolo, ktorého Nugent v Prahe vystriedal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)