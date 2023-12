Peking 29. decembra (TASR) – Novým čínskym ministrom obrany sa stal Tung Ťün. Do funkcie ho vymenoval prezident Si Ťin-pching, informovala v piatok čínska tlačová agentúra Sinchua. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Post ministra obrany nebol obsadený od októbra, keď Peking po siedmich mesiacoch pôsobenia vo funkcii odvolal vtedajšieho ministra Li Šang-fua. Ten sa však na verejnosti neobjavil už od 25. augusta, uvádza Reuters.



Čínsky minister obrany má za úlohu verejne zastupovať Čínsku ľudovú oslobodzovaciu armádu pri kontakte s médiami a ostatnými armádami sveta.



Ministerstvo obrany má na rozdiel od iných krajín sveta iba malý dosah na tvorbu obrannej politiky alebo správu armády. Tieto oblasti podliehajú Ústrednej vojenskej komisii na čele s čínskym prezidentom, ktorá je orgánom Komunistickej strany Číny.



Tung Ťun naposledy zastával post veliteľa čínskych námorných síl. Peking zmiznutie jeho predchodcu Liho oficiálne nevysvetlil, podľa Reuters však bol podozrivý z korupcie pri vývoji zbraní a obstarávaní materiálu.



Li sa za sedem mesiacov vo funkcii ani raz nestretol so svojím americkým rezortným kolegom LLoydom Austinom. Čína to zdôvodnila zaradením Liho na sankčné zoznamy USA v spojitosti s nákupom ruských lietadiel a vojenskej výstroje.



Tung nie je zaradený na žiadnom sankčnom zozname, USA a Čína preto môžu opätovne nadviazať dialóg vysokých vojenských predstaviteľov. Vzťahy na tejto úrovni prerušili od návštevy bývalej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane v roku 2022. Ich obnovu dohodli v novembri v San Franciscu americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Si Ťin-pching.