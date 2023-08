Novým dočasným premiérom Pakistanu sa stal Anwár ul-Hak Kákar

Islamabad 14. augusta (TASR) - Novým dočasným premiérom Pakistanu sa v pondelok stal málo známy senátor Anwár ul-Hak Kákar, ktorý krajinu povedie do predčasných volieb. Tie by sa mali konať najneskôr začiatkom novembra. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Budem sa usilovať zachovať islamskú ideológiu, ktorá je základom Pakistanu... Nedovolím, aby moje osobné záujmy ovplyvňovali moje rozhodnutia v úrade," vyhlásil 52-ročný Kákar pri slávnostnom skladaní prísahy.



Pakistanský parlament bol oficiálne rozpustený minulý týždeň, pričom predčasné voľby sa v takom prípade musia konať do 90 dní. V júli po dlhom čase zverejnili údaje z posledného sčítania ľudu, pričom však úrady upozornili, že budú potrebovať čas na zmeny v hraniciach volebných obvodov na jeho základe. Špekuluje sa teda o odklade volieb.



Súd začiatkom augusta poslal na tri roky do väzenia za korupciu bývalého premiéra Imrana Chána. Pakistanom v súčasnosti zmieta bezpečnostná, hospodárska a politická kríza.