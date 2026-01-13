< sekcia Zahraničie
Novým dramaturgom v Starého divadla K. Spišáka sa stal Štefan Timko
Autor TASR
Nitra 13. januára (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre má nového dramaturga. Stal sa ním Štefan Timko, ktorý má podľa divadla skúsenosti nielen s dramaturgiou, ale je aj autorom a pedagógom s bohatými skúsenosťami z rozhlasu, divadla a literatúry.
Timko je absolventom filmovej dramaturgie a scenáristiky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a dlhodobo pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti spolupracoval s viacerými významnými slovenskými dramatikmi a režisérmi a získal viacero ocenení za dramaturgiu rozhlasových hier. „SDKS má výnimočné postavenie v oblasti tvorby pre deti a rodiny. Mojou ambíciou je rozvíjať dramaturgiu, ktorá spája hravosť, fantáziu a kvalitný obsah,“ uviedol Timko.
Riaditeľ divadla Martin Kusenda jeho príchod označil za významnú posilu pre SDKS. „Štefan Timko prináša kombináciu umeleckej praxe, teoretického zázemia a dlhoročných skúseností s prácou s príbehom. Je to dôležitý krok pre ďalší rozvoj dramaturgie divadla,“ dodal Kusenda.
