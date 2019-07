Novým generálnym guvernérom Austrálie sa stal David Hurley

Generálny guvernér je zástupcom britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá je oficiálnou hlavou Austrálie. Od roku 2014 túto funkciu vykonával generál Peter Cosgrove.

Canberra 1. júla (TASR) - Novým generálnym guvernérom Austrálie sa v pondelok stal bývalý veliteľ armády David Hurley. Informovala o tom agentúra AP.



Generálny guvernér je zástupcom britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá je oficiálnou hlavou Austrálie. Od roku 2014 túto funkciu vykonával generál Peter Cosgrove.



Nový, v poradí 27. generálny guvernér David Hurley zložil predpísanú prísahu do rúk predsedníčky austrálskeho najvyššieho súdu Susan Kiefelovej. Slávnostný akt prebehol v sídle austrálskeho Senátu, píše agentúra DPA.



Na ceremónii, ktorú v priamom prenose vysielala austrálska televízia, sa zúčastnil aj premiér krajiny Scott Morrison.



Hurley (65) doposiaľ pôsobil ako guvernér, teda kráľovnin zástupca, v austrálskom štáte Nový Južný Wales. Predtým bol - rovnako ako jeho predchodca Cosgrove - šéfom Austrálskych obranných síl (ADF).



V novej funkcii sa prvýkrát uvedie v utorok na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu, ktorý vzišiel z májových volieb.



Austrálsky generálny guvernér má prevažne ceremoniálne právomoci. Do funkcie ho vymenúva kráľovná na návrh austrálskeho premiéra. Generálny guvernér v mene panovníčky oficiálne schvaľuje prijaté zákony, vydáva výnosy o vypísaní volieb a do jeho rúk skladajú prísahu premiér, ministri a sudcovia.