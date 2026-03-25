Novým generálnym riaditeľom BBC bude Matt Brittin
Brittin označil 104-ročnú BBC za „mimoriadny a jedinečný britský majetok“.
Autor TASR
Londýn 25. marca (TASR) - Novým generálnym riaditeľom britskej verejnoprávnej stanice BBC sa stane Matt Brittin. BBC o nástupcovi bývalého šéfa Tima Davieho informovala v stredu, píše TASR.
„Správna rada BBC dnes vymenovala Matta Brittina za 18. generálneho riaditeľa BBC. Matt, bývalý prezident spoločnosti Google EMEA (divízia spoločnosti Google pre Európu, Blízky východ a Afriku, pozn. TASR), prevezme túto funkciu 18. mája,“ uviedla televízna stanica vo vyhlásení.
Brittin označil 104-ročnú BBC za „mimoriadny a jedinečný britský majetok“. „Toto je moment skutočného rizika, ale aj skutočnej príležitosti. BBC potrebuje tempo a energiu, aby bola tam, kde sú príbehy, aj tam, kde sú diváci. Aby mohla stavať na dosahu, dôvere a kreatívnych silných stránkach dneška, odvážne čeliť výzvam a prosperovať ako verejnoprospešná služba pripravená na budúcnosť. Nemôžem sa dočkať, kedy s touto prácou začnem,“ uviedol.
Jeho predchodca Davie odstúpil z funkcie v novembri po škandále s dokumentárnym filmom „Trump: A Second Chance?“ v programe Panorama. V ňom autori spojili dve rôzne časti Trumpovho prejavu zo 6. januára 2021, ktoré v skutočnosti povedal s odstupom takmer hodiny. Vznikol tak dojem, že končiaci prezident priamo vyzýval k násiliu, čo sa skončilo pochodom na Kapitol.
Šéf Bieleho domu za to na BBC podal žalobu a žiada 10 miliárd dolárov ako odškodné za ohováranie a porušenie floridského zákona zakazujúceho klamlivé a nekalé obchodné praktiky.
„Správna rada BBC dnes vymenovala Matta Brittina za 18. generálneho riaditeľa BBC. Matt, bývalý prezident spoločnosti Google EMEA (divízia spoločnosti Google pre Európu, Blízky východ a Afriku, pozn. TASR), prevezme túto funkciu 18. mája,“ uviedla televízna stanica vo vyhlásení.
Brittin označil 104-ročnú BBC za „mimoriadny a jedinečný britský majetok“. „Toto je moment skutočného rizika, ale aj skutočnej príležitosti. BBC potrebuje tempo a energiu, aby bola tam, kde sú príbehy, aj tam, kde sú diváci. Aby mohla stavať na dosahu, dôvere a kreatívnych silných stránkach dneška, odvážne čeliť výzvam a prosperovať ako verejnoprospešná služba pripravená na budúcnosť. Nemôžem sa dočkať, kedy s touto prácou začnem,“ uviedol.
Jeho predchodca Davie odstúpil z funkcie v novembri po škandále s dokumentárnym filmom „Trump: A Second Chance?“ v programe Panorama. V ňom autori spojili dve rôzne časti Trumpovho prejavu zo 6. januára 2021, ktoré v skutočnosti povedal s odstupom takmer hodiny. Vznikol tak dojem, že končiaci prezident priamo vyzýval k násiliu, čo sa skončilo pochodom na Kapitol.
Šéf Bieleho domu za to na BBC podal žalobu a žiada 10 miliárd dolárov ako odškodné za ohováranie a porušenie floridského zákona zakazujúceho klamlivé a nekalé obchodné praktiky.