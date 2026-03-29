Novým generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov sa stal Fahmí
Fahmí bol ministrom zahraničných vecí Egypta od júna 2013 do júla 2014, predtým bol veľvyslancom v Spojených štátoch a Japonsku.
Autor TASR
Káhira 29. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Ligy arabských štátov (LAŠ) v nedeľu jednohlasne zvolili za nového generálneho tajomníka bývalého šéfa egyptskej diplomacie Nabíla Fahmího. Vo funkcii nahradí krajana Ahmada Abúla Ghajta, ktorému druhé päťročné funkčné obdobie uplynie v júni. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Generálny tajomník je menovaný najmenej dvojtretinovou väčšinou členských štátov. Hoci charta LAŠ nestanovuje konkrétnu štátnu príslušnosť pre túto funkciu, tradične ju zastáva občan Egypta, kde sídli táto organizácia. Jedinou výnimkou bol Tunisan Šadlí Klíbí, ktorý bol generálnym tajomníkom v rokoch 1979 až 1990.
Fahmí bol ministrom zahraničných vecí Egypta od júna 2013 do júla 2014, predtým bol veľvyslancom v Spojených štátoch a Japonsku. Jeho otec Ismaíl Fahmí bol taktiež šéfom egyptskej diplomacie medzi rokmi 1973 až 1977 za vlády prezidenta Anwara Sádáta. Rezignoval pre nesúhlas so Sádátovou návštevou Jeruzalema.
LAŠ, založená v roku 1945, združuje 22 členských štátov s cieľom koordinovať politické kroky a spolupracovať v oblasti hospodárstva a kultúry.
