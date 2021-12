Novým generálnym tajomníkom SPD je Kevin Kühnert z ľavicového krídla

Berlín 11. decembra (TASR) - Za nového generálneho tajomníka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) bol v sobotu so ziskom 77,87 percenta hlasov zvolený 32-ročný Kevin Kühnert, doterajší podpredseda SPD. Na zjazde strany v Berlíne, ktorý sa konal prevažne v digitálnej forme, boli zvolení i piati podpredsedovia strany. Informovala o tom agentúra DPA.



Kühnert dostal 455 z 585 odovzdaných hlasov, 104 delegátov hlasovalo proti nemu a 26 sa zdržalo. Vo funkcii nahradí Larsa Klingbeila (43), ktorý bol v sobotu zvolený za nového spolupredsedu strany spoločne so Saskiou Eskenovou (60).



Kühnert avizoval ofenzívne nasadenie čo sa týka presadzovania záležitostí SPD. Vo svojej novej funkcii chce byť "obhajcom strany, ochrancom a motorom jej programu a hovorcom smerom ku demokratickej verejnosti", citoval ho denník Die Welt. "Nezamurujeme sa v centrále strany," zdôraznil.



Dodal, že je potrebné identifikovať, na akých "témach a konfliktoch" musí strana zapracovať, aby nemusela čeliť kritike politických oponentov. Ako dôležité témy do nasledujúcich rokov označil napríklad prisťahovalectvo či problém s nedostatkom špecializovaných pracovných síl.



Ako píše magazín Der Spiegel, Kühnert tak posilní v najužšom vedení strany jej ľavicové krídlo. Kühnert je podľa agentúry AFP dlhoročným rivalom nového kancelára Olafa Scholza reprezentujúceho centristickú časť strany. Scholzovým spojencom je i jeden zo šéfov SPD - Klingbeil, zatiaľ čo Eskenová patrí, naopak, k jej ľavicovému krídlu. Klingbeilovi sa pripisuje významná úloha v zjednocovaní rozličných frakcií v rámci SPD a zmierňovaní vnútorných rozporov. Zaslúžil sa vo veľkej miere i o víťazstvo SPD v septembrových parlamentných voľbách.



Novými podpredsedami SPD sa stali šéfka SPD v Sársku Anke Rehlingerová (90,7 percenta hlasov), minister práce Hubertus Heil (88,6 percenta), poslankyňa krajinského parlamentu v Šlezvicku-Holštajnsku Serpil Midyatlová (85,7 percenta), šéf SPD v Severnom Porýní-Vestfálsku Thomas Kutschaty (84,7) a ministerka výstavby Klara Geywitzová (81 percent).



Keďže zjazd sa konal prevažne vo virtuálnom formáte, je potrebné výsledky hlasovania ešte potvrdiť prostredníctvom poštového hlasovania.