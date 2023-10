Novým hovorcom českého prezidenta je bývalý novinár a diplomat Kolář

Praha 16. októbra (TASR) - Český prezident Petr Pavel má nového hovorcu. Stal sa ním manažér, bývalý novinár a diplomat Vít Kolář. Na Pražskom hrade bude pôsobiť od novembra. Spravodajkyňu TASR o tom v pondelok informovala Kancelária prezidenta republiky (KPR).



Kolář podľa KPR uspel vo výberovom konaní, v ktorom oslovili piatich uchádzačov. Bude hovorcom a zároveň šéfom komunikačného odboru KPR.



"Napriek tomu, že mám s podobnou prácou skúsenosť, z novej úlohy mám veľký rešpekt. Práca pre prezidenta je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou," povedal Kolář, ktorý pred mesiacom odišiel z Českej televízie. V ostatných rokoch tam viedol divíziu korporátnych vzťahov, komunikácie a obchodu.



Kolář do ČT nastúpil v roku 1998, pôsobil v ekonomickej a zahraničnej redakcii. Od roku 2002 bol hovorcom ministerstva zahraničných vecí, potom riaditeľom komunikačného odboru. Neskôr sa stal generálnym konzulom v Austrálii a na Novom Zélande. V roku 2010 sa vrátil na pozíciu riaditeľa tlačového odboru rezortu diplomacie. V roku 2013 nastúpil do kancelárie generálneho riaditeľa ČT.



Pavlovou hovorkyňou bola od jeho nástupu do funkcie Markéta Řeháková, ktorá s ním spolupracovala už počas prezidentskej kampane. Okrem pozície hovorkyne zastávala aj post riaditeľky odboru komunikácie, na ktorom pre "vysoké pracovné vyťaženie" prestala pôsobiť začiatkom septembra a zostala len hovorkyňou. Približne po mesiaci oznámila, že z prezidentskej kancelárie odchádza úplne.



Okrem nej na Pražskom hrade začiatkom septembra skončila aj niekdajšia riaditeľka kabinetu Linda Jozwiak Kopecká, ktorá bola Pavlovou pravou rukou počas kampane. Odchod z KPR do konca roka už oznámil aj šéf poradcov Tomáš Richter, ktorý Pavlovi počas predvolebnej kampane zaisťoval financovanie.