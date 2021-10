Novým japonským premiérom sa stal Fumio Kišida

Tokio 4. október (TASR) - Japonský parlament v pondelok zvolil za nového premiéra krajiny Fumia Kišidu. Ten by mal ešte v priebehu pondelka oznámiť členov nového vládneho kabinetu, informovala agentúra AFP.



Kišida vyhral s prehľadom voľby v dolnej komore japonského parlamentu, pretože jeho Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorej je predsedom, v nej má väčšinu. Za jeho zvolenie na post premiéra hlasovalo 311 poslancov, zatiaľ čo za jeho súpera z radov opozície Jukia Edanoa hlasovalo 124 poslancov.



"Táto komora menuje pána Fumia Kišidu za premiéra," oznámil po ukončení hlasovania hovorca dolnej komory parlamentu.



Krátko na to zvolili Kišidu za premiéra aj v hornej komore japonského parlamentu.



Kišida, ktorý v minulosti zastával post šéfa diplomacie, na poste premiéra nahradí Jošihideho Sugu. Ten po roku vo funkcii začiatkom septembra oznámil, že odstupuje. Popularita Sugu a jeho vlády totiž medzi Japoncami klesla, pretože mnohým sa nepozdávalo, ako sa jeho vláda vysporiadala s pandémiou koronavírusu.



Niektoré posty v novom vládnom kabinete, ktorý by mal Kišida v priebehu pondelka vymenovať, ostanú podľa japonských médií nezmenené, objaviť sa však majú aj nové tváre.



Očakáva sa, že japonský minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi a minister obrany Nobuo Kiši ostanú na svojich postoch. Zmena by však mala nastať na poste ministra financií, na ktorom by mal súčasného ministra Taróa Asóa nahradiť Šuniči Suzuki.



Súčasťou nového vládneho kabinetu by sa podľa japonských médií mali stáť aj tri ženy. Seiko Nodaová, ktorá sa podobne ako Kišidua uchádzala o post predsedníčky vlády, by sa mala stať ministerkou zodpovednou za riešenie klesajúcej miery pôrodnosti v Japonsku. Okrem toho sa očakáva, že ministerstvá pre očkovanie a pre digitalizáciu prevezmú ženy.



Nového premiéra Kišidu čakajú tento rok parlamentné voľby, ktoré sa musia uskutočniť do novembra. Japonské média však v pondelok informovali, že Kišida zrejme rozpustí parlament už na budúci týždeň 14. októbra a voľby vypíše na 31. októbra, teda o pár týždňov skôr, ako sa očakávalo, píše agentúra Reuters.