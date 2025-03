Novým kanadským premiérom sa stal Mark Carney

Ottawa 14. marca (TASR) - Bývalý guvernér centrálnej banky a nový líder kanadskej Liberálnej strany Mark Carney sa v piatok po zložení prísahy stal 24. premiérom Kanady. Na tomto poste po viac ako deviatich rokoch vystriedal Justina Trudeaua. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice CNN.



Nový predseda kanadskej vlády zložil prísahu v Rideau Hall, sídle generálnej guvernérky Kanady Mary Simonovej. Tá predsedala slávnostnému ceremoniálu, na ktorom Carney predstavil 23 ministrov svojho kabinetu.



"Hneď sa pustíme do práce," povedal Carney pred zložením prísahy, po ktorom sa uskutoční prvé zasadnutie vlády.



Carney (59), ktorý dosiaľ nikdy nezastával politickú funkciu, nastupuje do úradu v čase, keď je Kanada vystavená obchodnej vojne so svojím dlhoročným spojencom Spojenými štátmi. Liberálov tiež bude musieť previesť parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr začiatkom októbra.



Počas svojej desaťročia trvajúcej kariéry v oblasti financií Carney usmerňoval vlády počas veľkých globálnych kríz a období otrasov - a tieto skúsenosti chce teraz využiť, uviedla CNN.



Tento týždeň vstúpilo do platnosti 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Kanada reagovala odvetnými opatreniami. Líder liberálov v stredu vyhlásil, že je "pripravený sadnúť si" s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a rokovať v snahe vyhnúť sa ďalším obchodným sporom.



Trump okrem zavedenia ciel opakovane vyhlásil, že Kanada by sa mala stať 51. federálnym štátom USA.



Carneyho predchodca Justin Trudeau sa stal predsedom strany v roku 2013 a o dva roky neskôr aj premiérom. Rezignáciu oznámil začiatkom januára vzhľadom na zlé výsledky prieskumov a vnútrostranícke nezhody.