Novým koronavírusom sa nakazil austrálsky minister vnútra Peter Dutton

Sydney 13. marca (TASR) - Austrálsky minister vnútra Peter Dutton v piatok informoval, že mal pozitívny test na nový koronavírus a je nemocničnej karanténe.



"Ráno som sa prebudil s horúčkou a bolesťou hrdla," uviedol minister, ktorý je vplyvným členom kabinetu a stojí za kontroverznými austrálskymi imigračnými zákonmi.



Austrália varovala v piatok svojich občanov, že koronavírusová pandémia je teraz taká rozšírená, že by mali prehodnotiť cestovanie do zahraničia. Stalo sa tak v čase, keď vláda sprísňuje opatrenia s cieľom spomaliť šírenie choroby, informovala agentúra AFP.



"Radíme teraz všetkým Austrálčanom, aby zvážili, či je nutné cestovať v tomto čase do zahraničia, bez ohľadu na vašu destináciu, vek alebo zdravie," uviedol premiér Scott Morrison.



Vláda predtým odporúčala nejazdiť do regionálnych ohnísk nákazy - Číny, Talianska, Južnej Kórey a Iránu.



Po istom váhaní Morrison konštatoval, že vzhľadom na narastajúci počet prípadov komunitného prenosu nákazy v rámci Austrálie vláda čoskoro pristúpi k zákazu podujatí s účasťou nad 500 ľudí. Iba niekoľko hodín predtým však vyzýval Austrálčanov, aby chodili na športové zápasy, a povedal, že on urobí cez víkend to isté.



V noci na piatok došlo k zrušeniu úvodného podujatia tohtoročnej sezóny pretekov Formuly 1 - Grand Prix Austrálie v Melbourne, ktoré sa malo konať 15. marca. Stalo sa tak po tom, ako mal jeden z členov tímu McLaren pozitívny test na nový koronavírus.



Austrália má zatiaľ viac ako 180 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom a traja ľudia mu podľahli.