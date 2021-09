Novým koronavírusom sa v Nemecku nakazili už štyri milióny ľudí

Berlín 5. septembra (TASR) – Od začiatku pandémie sa novým druhom koronavírusu dokázateľne nakazili už viac ako štyri milióny obyvateľov Nemecka. Vyplýva to z údajov, ktoré v nedeľu zverejnil Inštitút Roberta Kocha (RKI).



Zdravotnícke úrady RKI doteraz nahlásili 4.005.641 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Skutočný počet prípadov je však podľa inštitútu pravdepodobne oveľa vyšší, pretože mnohé infekcie zostanú nepovšimnuté. Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo v Nemecku 92.346 ľudí.



Viac ako 61 percent obyvateľov Nemecka, čo je 50,9 milióna ľudí, je úplne očkovaných. Počet ľudí zaočkovaných za jeden deň však už niekoľko týždňov neustále klesá.



Vytrvalo naopak stúpa sedemdňovová incidencia, teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov. V nedeľu mala hodnotu 83,1, deň predtým 80,7 a pred týždňom to bolo 74,1. Tento ukazovateľ bol doteraz základom mnohých obmedzení. V budúcnosti sa budú brať do úvahy aj ďalšie parametre, ako napríklad počet hospitalizácií.