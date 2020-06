Novým koronavírusom sa v USA infikovalo až osem percent obyvateľov

Washington 25. júna (TASR) - Koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Spojených štátoch podľa odhadov doposiaľ nakazilo až osem percent z takmer 330 miliónov obyvateľov tejto krajiny. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Odhady sú založené na reprezentatívnej vzorke testovania na protilátku proti SARS-CoV-2, čo znamená, že skutočný počet prípadov môže byť až desaťkrát vyšší, čo znamená, že koronavírusom sa mohlo nakaziť 16,5 až 26,4 milióna Američanov.



Spojené štáty podľa priebežnej bilancie Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenali dosiaľ viac ako 2,4 milióna potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 123.751 úmrtí na chorobu Covid-19, ktorú koronavírus spôsobuje. V oboch ukazovateľoch sú to najvyššie počty spomedzi všetkých krajín sveta. Celkovo 747.316 ľudí sa už v USA uzdravilo.



Americké štáty New York, New Jersey a Connecticut zaviedli 14-dňovú povinnú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z tých štátov USA, ktoré za posledný týždeň zaznamenali najvyšší prírastok nových prípadov koronavírusu.



Opatrenie, ktoré platí od stredy, sa týka štátov Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Južná Karolína, Severná Karolína, Utah a Texas.