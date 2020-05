Maseru 20. mája (TASR) - Novým lesothským premiérom sa v stredu stal Moeketsi Majoro, bývalý minister financií tejto malej africkej krajiny.



Stalo sa tak po odstúpení jeho predchodcu Thomasa Thabaneho, ktorý je obviňovaný zo zosnovania vraždy svojej prvej manželky, informovala tlačová agentúra AFP.



Majoro (58) zložil slávnostný sľub v paláci lesothského kráľa Letsieho III., pričom prisľúbil, že bude "pravdivým a lojálnym" ministerským predsedom.



Majoro, skúsený ekonóm, predtým pracoval ako výkonný riaditeľ jedného z afrických úradov Medzinárodného menového fondu (MMF).



Thabane (80) odstúpil v utorok pod tlakom svojich rivalov, ktorí ho obviňujú z účasti na vražde jeho odlúčenej manželky Lipolelo Thabaneovej z júna 2017.



Vražda, ku ktorej došlo dva dni predtým, ako sa Thabane ujal premiérskeho úradu, vyvolala v Lesothe pobúrenie a politický rozvrat, čo viedlo k výzvam na odstúpenie lídra.



V čase vraždy už manželia viedli dlhodobý rozvodový spor, pričom premiér mal vzťah so svojou súčasnou ženou Maesaiah. Obe ženy bojovali na súde o to, ktorá z nich má byť legitímnou prvou dámou. Sudca nakoniec rozhodol v prospech Lipolelo.



Začiatkom januára sa v prípade objavili nové dôkazy. Bol zverejnený list šéfa policajného zboru, v ktorom sa uvádza, že v záznamoch komunikácie zo dňa spáchania zločinu vyšetrovatelia zachytili telefónne číslo predsedu vlády.



Z vraždy je zatiaľ úradne obvinená iba Maesaiah, ktorú zatkli po tom, ako na krátky čas v januári ušla do Juhoafrickej republiky spolu s hovorcom premiéra. Maesaiah aj Thomas obvinenia odmietajú.