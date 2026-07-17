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Novým lídrom britských labouristov sa oficiálne stal Andy Burnham
Burnham podľa agentúry AP o svojich politických prioritách zatiaľ prezradil len málo, pričom voliči mimo Manchestru ho takmer nepoznajú.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 17. júla (TASR) - Britská Labouristická strana v piatok oficiálne potvrdila za svojho nového lídra Andyho Burnhama. Výsledok oznámila ministerka vnútra a predsedníčka výkonného výboru labouristov Shabana Mahmoodová. Burnham bol jediným kandidátom na tento post a v pondelok by mal nahradiť vo funkcii predsedu vlády Keira Starmera. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Bývalý starosta Veľkého Manchesteru v prejave po svojom zvolení vyhlásil, že jeho cieľom je ľuďom „vrátiť nádej“. Povedal tiež, že súčasná generácia politikov, do ktorej patrí aj on, obyčajných Britov sklamala. Chce preto zmeniť politické smerovanie strany.
Na pôsobenie vo funkcii premiéra je Burnham podľa svojich slov pripravený. Uznanie vyslovil aj odchádzajúcemu premiérovi Starmerovi. „Keir opäť postavil Labouristickú stranu do pozície, v ktorej môže meniť životy ľudí,“ uviedol Burnham, ktorý na nový post získal 379 nominácií od labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií.
Starmer podal demisiu ako líder labouristov v júni po tom, čo jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Poslanci následne žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.
Burnham podľa agentúry AP o svojich politických prioritách zatiaľ prezradil len málo, pričom voliči mimo Manchestru ho takmer nepoznajú. Kandidovať na lídra labouristov mohol vďaka víťazstvu v doplňujúcich voľbách vo volebnom obvode Makerfield, ktorým si zabezpečil mandát v Dolnej snemovni britského parlamentu.
Bývalý starosta Veľkého Manchesteru v prejave po svojom zvolení vyhlásil, že jeho cieľom je ľuďom „vrátiť nádej“. Povedal tiež, že súčasná generácia politikov, do ktorej patrí aj on, obyčajných Britov sklamala. Chce preto zmeniť politické smerovanie strany.
Na pôsobenie vo funkcii premiéra je Burnham podľa svojich slov pripravený. Uznanie vyslovil aj odchádzajúcemu premiérovi Starmerovi. „Keir opäť postavil Labouristickú stranu do pozície, v ktorej môže meniť životy ľudí,“ uviedol Burnham, ktorý na nový post získal 379 nominácií od labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií.
Starmer podal demisiu ako líder labouristov v júni po tom, čo jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Poslanci následne žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.
Burnham podľa agentúry AP o svojich politických prioritách zatiaľ prezradil len málo, pričom voliči mimo Manchestru ho takmer nepoznajú. Kandidovať na lídra labouristov mohol vďaka víťazstvu v doplňujúcich voľbách vo volebnom obvode Makerfield, ktorým si zabezpečil mandát v Dolnej snemovni britského parlamentu.