Novým lídrom španielskeho regiónu Valencia je kandidát ľudovcov
Mazón po demisii zostáva regionálnym poslancom, čo mu poskytuje imunitu v prebiehajúcom trestnom vyšetrovaní postupu pri zvládaní povodní.
Autor TASR
Valencia 27. novembra (TASR) - Predsedom vlády španielskej provincie Valencia sa vo štvrtok stal Juan Francisco Pérez Llorca. Kandidát opozičnej Ľudovej strany je považovaný za blízkeho spojenca Carlosa Mazóna, ktorý po silnom tlaku verejnosti odstúpil 3. novembra. Pérez Llorca získal v regionálnom parlamente nadpolovičnú podporu aj vďaka hlasom krajne pravicovej strany Vox, informovala agentúra AFP.
Mazón sa vzdal funkcie pre nezvládnutie záplav, pri ktorých na jeseň minulého roka v regióne Valencia zahynulo 229 ľudí. Odvtedy ho verejnosť vyzývala na odstúpenie takmer každý deň a demisiu oznámil až po roku intenzívneho preverovania jeho programu a pohybu v deň tragédie. AFP ozrejmila, že krízový manažment je v Španielsku predovšetkým regionálnou kompetenciou.
Mazón musel vysvetľovať svoj program v deň povodne, ktorý zahŕňal aj niekoľkohodinový obed s novinárom. Kritici tvrdia, že jeho neprítomnosť prispela k neskorému odoslaniu hromadnej varovnej správy a obyvatelia ju dostali až vtedy, keď sa už voda valila ulicami valencijských miest.
Pérez Llorca počas rozpravy o svojej nominácii uviedol, že jeho prvým krokom vo funkcii bude „ospravedlnenie sa pozostalým po 229 obetiach“. Tí pravidelne protestovali a žiadali, aby Mazón vyvodil zodpovednosť za svoju nečinnosť v čase prírodnej katastrofy a odstúpil. Teraz požadujú jeho stíhanie.
