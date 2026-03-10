< sekcia Zahraničie
Novým námestníkom sýrského ministra sa stal veliteľ kurdských milícií
Udialo sa tak na základe dohody medzi vládou v Damasku a sýrskymi Kurdmi o integrácií kurdských milícií do štátnych ozbrojených zložiek.
Autor TASR
Damask 10. marca (TASR) - Sýrska vláda v utorok vymenovala za námestníka ministra obrany Sipana Hema, jedného z veliteľov kurdských milícií Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Udialo sa tak na základe dohody medzi vládou v Damasku a sýrskymi Kurdmi o integrácií kurdských milícií do štátnych ozbrojených zložiek. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
„Sipan Hemo bol vymenovaný za námestníka ministra obrany pre východnú oblasť,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ ministerstva obrany. Hemo patril medzi kurdských predstaviteľov, ktorí rokoval s vládou v Damasku po januárovej úspešnej ofenzíve vládnych síl proti kurdským militantom. V rozhovore pre agentúru Reuters v polovici januára povedal, že Kurdi sa neusilujú o odtrhnutie a svoju budúcnosť vidia v Sýrii.
YPG tvorili jadro Sýrskych demokratických síl (SDF) podporovaných Spojenými štátmi, ktoré počas občianskej vojny v Sýrii kontrolovali približne tretinu územia na severovýchode krajiny.
