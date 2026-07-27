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Novým nemeckým ministrom dopravy sa stal Steffen Bilger
Keďže všetko nasvedčovalo tomu, že Schnieder bude v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie kabinetu odvolaný, požiadal o uvoľnenie z funkcie v nedeľu ráno sám.
Autor TASR
Berlín 27. júla (TASR) - Novým nemeckým ministrom dopravy sa v nedeľu stal Steffen Bilger. Vo funkcii nahradil Patricka Schniedera, ktorý predtým sám požiadal kancelára Friedricha Merza o uvoľnenie z úradu. Stalo sa tak v čase intenzívnych špekulácií o rekonštrukcii vládneho kabinetu v Berlíne, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Merz čelí kritike za „komunikačnú katastrofu“ v súvislosti s tým, ako v uplynulých dňoch postupoval voči Schniederovi po tom, čo pripustil, že zvažuje rozsiahlejšie zmeny vo vláde. Nový minister Bilger (47) má v tejto oblasti bohaté skúsenosti - od marca 2018 do decembra 2021 pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy. Je členom Merzovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a od mája 2025 zastával kľúčový post prvého parlamentného tajomníka frakcie CDU/CSU v Spolkovej rade (Bundestag). Pôsobil tiež v parlamentnom výbore pre dopravu.
Keďže všetko nasvedčovalo tomu, že Schnieder bude v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie kabinetu odvolaný, požiadal o uvoľnenie z funkcie v nedeľu ráno sám.
„Týmto krokom vyvodzujem potrebné dôsledky z udalostí posledných dní a zároveň chcem ukončiť túto nedôstojnú situáciu, ktorá znemožňuje výkon nevyhnutnej a vecnej práce,“ uviedol politik CDU vo vyhlásení pre DPA.
Merzova vláda vedená konzervatívcami prechádza podľa nemeckej agentúry turbulentným obdobím po tom, čo bol šéf parlamentnej frakcie Jens Spahn nútený odstúpiť. Dôvodom bola vlna nevôle v súvislosti s tým, že sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Práve jeho jeho rezignácia spustila vlnu zmien na ministerských postoch. Merzov spojenec Thorsten Frei, doterajší šéf úradu kancelára, nahradil Spahna a na jeho miesto nastúpila ministerka zdravotníctva Nina Warkenová.
Kancelár Merz mal podľa správ na post ministra dopravy pôvodne vybraného hospodárskeho experta CDU Fritza Güntzlera. Ten však ponuku prekvapivo odmietol, čím nechal Schniedera v neistote, čo vyvolalo v strane rastúcu frustráciu, dodáva DPA.
Merz čelí kritike za „komunikačnú katastrofu“ v súvislosti s tým, ako v uplynulých dňoch postupoval voči Schniederovi po tom, čo pripustil, že zvažuje rozsiahlejšie zmeny vo vláde. Nový minister Bilger (47) má v tejto oblasti bohaté skúsenosti - od marca 2018 do decembra 2021 pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy. Je členom Merzovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a od mája 2025 zastával kľúčový post prvého parlamentného tajomníka frakcie CDU/CSU v Spolkovej rade (Bundestag). Pôsobil tiež v parlamentnom výbore pre dopravu.
Keďže všetko nasvedčovalo tomu, že Schnieder bude v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie kabinetu odvolaný, požiadal o uvoľnenie z funkcie v nedeľu ráno sám.
„Týmto krokom vyvodzujem potrebné dôsledky z udalostí posledných dní a zároveň chcem ukončiť túto nedôstojnú situáciu, ktorá znemožňuje výkon nevyhnutnej a vecnej práce,“ uviedol politik CDU vo vyhlásení pre DPA.
Merzova vláda vedená konzervatívcami prechádza podľa nemeckej agentúry turbulentným obdobím po tom, čo bol šéf parlamentnej frakcie Jens Spahn nútený odstúpiť. Dôvodom bola vlna nevôle v súvislosti s tým, že sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Práve jeho jeho rezignácia spustila vlnu zmien na ministerských postoch. Merzov spojenec Thorsten Frei, doterajší šéf úradu kancelára, nahradil Spahna a na jeho miesto nastúpila ministerka zdravotníctva Nina Warkenová.
Kancelár Merz mal podľa správ na post ministra dopravy pôvodne vybraného hospodárskeho experta CDU Fritza Güntzlera. Ten však ponuku prekvapivo odmietol, čím nechal Schniedera v neistote, čo vyvolalo v strane rastúcu frustráciu, dodáva DPA.