Novým nemeckým ministrom zdravotníctva má byť epidemiológ Lauterbach

Berlín 6. decembra (TASR) - Novým nemeckým ministrom zdravotníctva by sa mal stať renomovaný epidemiológ Karl Lauterbach zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorý je častým hosťom diskusných relácií o pandémii koronavírusu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie SPD.



Lauterbach, ktorý je poslancom Spolkového snemu (Bundestagu), sa v posledných mesiacoch dostal do povedomia verejnosti ako odborník na pandémiu. Zviditeľnil sa pritom najmä výzvami na dodržiavanie epidemiologických opatrení.



Minulý týždeň napríklad vyjadril zdesenie nad 50-tisícovými davmi na futbalových štadiónoch. "Na žiadnom zápase by nemalo byť viac ako 5000 divákov," povedal v reakcii na zápas, ktorý odohral na zaplnenom štadióne v Porýnii medzi futbalovým klubom Kolínu nad Rýnom a Borussiou Mönchengladbach.



Lauterbacha ako nového ministra zdravotníctva podporil ešte pred oficiálnym oznámením SPD aj bavorský premiér a šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder, a teda popredný predstaviteľ budúcej konzervatívnej opozície voči novej vláde.



DPA pripomína, že Söder taktiež zastáva rázny postoj vo vzťahu k reštrikciám, pričom vyzýva aj na povinné očkovanie proti covidu. Povedal pritom, že na poste nového ministra zdravotníctva by mal byť niekto, kto dokáže presadiť potrebné opatrenia. "Verím, že pán Lauterbach to určite dokáže," dodal.



SPD, Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) predstavili 24. novembra koaličnú dohodu svojho budúceho vládneho kabinetu. Členovia SPD aj FDP už túto dohodu schválili, pričom v pondelok majú oznámiť výsledky svojho hlasovania Zelení.