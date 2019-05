Novým nemeckým veľvyslancom v Rusku bude Géza Andreas von Geyr

Von Geyr vstúpil do verejnej služby v roku 1993. Počas svojej kariéry pracoval na nemeckom veľvyslanectve v Maroku, v Európskej komisii, v nemeckom parlamente a v úrade nemeckého kancelára.

Berlín/Moskva 25. mája (TASR) - Géza Andreas von Geyr bude od leta pôsobiť ako nový nemecký veľvyslanec v Ruskej federácii, uviedlo v piatok pre agentúru TASS nemecké ministerstvo zahraničných vecí.



"Môžeme potvrdiť, že von Geyr bude vymenovaný za veľvyslanca v Moskve. Je to naplánované na toto leto," dodal nemecký rezort diplomacie.



Spravodajský portál Spiegel Online vo štvrtok informoval, že za nového veľvyslanca v Moskve bude vymenovaný 57-ročný von Geyr. V súčasnosti pôsobí na ministerstve obrany, kde zastáva funkciu generálneho riaditeľa pre bezpečnostnú a obrannú politiku, a to od roku 2014. Predtým štyri roky pôsobil ako zástupca riaditeľa Spolkovej spravodajskej služby (BND).



Von Geyr vstúpil do verejnej služby v roku 1993. Počas svojej kariéry pracoval na nemeckom veľvyslanectve v Maroku, v Európskej komisii, v nemeckom parlamente a v úrade nemeckého kancelára.



Od roku 2014 je nemeckým veľvyslancom v Rusku Rüdiger von Fritsch.