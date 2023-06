Novým nemeckým veľvyslancom v Rusku bude Alexander Graf Lambsdorff

Berlín 21. júna (TASR) - Novým nemeckým veľvyslancom v Rusku bude politik zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) Alexander Graf Lambsdorff. Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne v noci na stredu potvrdilo, že ruská vláda súhlasila s jeho nomináciou, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Nástup do služby sa očakáva v priebehu tohto leta," spresnil nemecký rezort diplomacie prostredníctvom svojho hovorcu.



Lambsdorff má nahradiť Gezu Andreasa von Geyra, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu nemeckého veľvyslanca v Moskve. Tento post je od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajinu vo februári 2022 považovaný za obzvlášť problematický, píše DPA.



Lambsdorff je podpredsedom poslaneckého klubu FDP v nemeckom Bundestagu. Pred svojou straníckou kariérou už od roku 1995 pracoval pre rezort diplomacie. V rokoch 2000-2003 pracoval na tlačovom oddelení nemeckého veľvyslanectva vo Washingtone. Do roku 2004 následne pracoval pre rezort diplomacie ako zamestnanec oddelenia pre Rusko, spresňuje DPA. Do roku 2017 bol súčasťou Európskeho parlamentu, naposledy ako jeho podpredseda, spresňuje DPA.