Novým portugalským premiérom je konzervatívec Luís Montenegro

Lisabon 21. marca (TASR) - Za predsedu portugalskej vlády bol v stredu vymenovaný Luís Montenegro, ktorého konzervatívna Demokratická aliancia (AD) zvíťazila 10. marca v parlamentných voľbách. V noci na štvrtok o tom s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie informovala agentúra AFP.



Dodala, že Montenegro - 51-ročný právnik a skúsený poslanec - vystrieda vo funkcii Antónia Costu zo Socialistickej strany (PS), ktorá bola pri moci od roku 2015, no nemala stabilnú parlamentnú väčšinu.



Pred vymenovaním do funkcie Montenegra v stredu večer v prezidentskom paláci prijal prezident Marcelo Rebelo de Sousa.



Toto stretnutie bolo posledným v rámci konzultácií, ktoré mal Sousa uskutočniť so stranami zastúpenými v parlamente pred tým, ako víťaza volieb poverí zostavením novej vlády.



AD získala vo voľbách 29,49 percent hlasov a 79 poslaneckých kresiel, čo je však ďaleko od väčšiny v 230-člennom parlamente, poznamenala AFP.



PS zaznamenala podporu na úrovni 28,66 percenta a obsadila najmenej 77 kresiel.



Dokonca aj za predpokladu, že by stranu AD podporila malá propodnikateľská strana Liberálna iniciatíva (IL), Montenegro stále potrebuje aj podporu protiimigračnej strany Dosť! (Chega! - CH!) - len takto totiž získa v parlamente väčšinu - 116 kresiel.



Montenegro však vylúčil vytvorenie koalície so stranou CH!, ktorá v parlamente obsadila 48 kresiel. Dezignovaný premiér trvá na tom, že má v úmysle zostaviť menšinovú vládu.



Líder strany CH! André Ventura v súvislosti s týmito Montenegrovými plánmi varoval pred politickou nestabilitou, ak AD bude naďalej odmietať koalíciu.



Demokratická aliancia počas predvolebnej kampane sľubovala posilniť hospodársky rast prostredníctvom daňových škrtov a zlepšiť systém verejného zdravotníctva a vzdelávanie, pripomína AP.



Predčasné voľby v Portugalsku boli vyhlásené po tom, ako medzičasom už bývalý premiér Costa vlani v novembri odstúpil, pretože proti nemu a ďalším členom vlády boli začaté vyšetrovania pre korupciu. Do dnešného dňa nebol Costa uznaný za vinného z protizákonného konania.