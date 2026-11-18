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Novým predsedom Knesetu sa stal Eizenkotov spojenec Kahana
Za jeho zvolenie do funkcie predsedu hlasovalo 66 poslancov 120-členného parlamentu a podporili ho židovské opozičné strany aj strany zastupujúce arabskú menšinu.
Autor TASR
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Jeruzalem 18. novembra (TASR) - Izraelský parlament si v utorok zvolil za svojho predsedu Matana Kahanu, spojenca Gadiho Eizenkota, povereného zostavením novej izraelskej vlády. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Za jeho zvolenie do funkcie predsedu hlasovalo 66 poslancov 120-členného parlamentu a podporili ho židovské opozičné strany aj strany zastupujúce arabskú menšinu. Kandidát Netanjahuovho bloku Ofir Kac získal po búrlivej rozprave, ktorá trvala vyše sedem hodín, 52 hlasov.
„Vymenovanie Matana Kahanu za predsedu Knesetu je dôstojným demokratickým krokom, ktorý odráža absolútnu väčšinu volajúcu po zmene,“ uviedol Eizenkot ešte pred samotným hlasovaním.
Kandidát na post predsedu vlády Eizenkot je v súčasnosti poverený sformovaním nového kabinetu, ktorý by nahradil vládu končiaceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Eizenkotov blok sa zaviazal, že po zvolení Kahanu za predsedu Knesetu zruší niektoré z najkontroverznejších opatrení Netanjahuovej vlády.
Zostavením nového kabinetu po voľbách z 27. októbra, v ktorých Netanjahu a jeho spojenci prišli o parlamentnú väčšinu, poveril Eizenkota v nedeľu 8. novembra prezident Jicchak Herzog. Eizenkota na túto funkciu odporučila väčšina parlamentných strán vrátane oboch arabských.
Ak sa Eizenkotovi nepodarí zostaviť vládu do 28 dní, môže požiadať o predĺženie lehoty o ďalších 14 dní. Ak ani potom neuspeje, poverenie dostane iný poslanec, s najväčšou pravdepodobnosťou Netanjahu, pripomína agentúra AFP.
Za jeho zvolenie do funkcie predsedu hlasovalo 66 poslancov 120-členného parlamentu a podporili ho židovské opozičné strany aj strany zastupujúce arabskú menšinu. Kandidát Netanjahuovho bloku Ofir Kac získal po búrlivej rozprave, ktorá trvala vyše sedem hodín, 52 hlasov.
„Vymenovanie Matana Kahanu za predsedu Knesetu je dôstojným demokratickým krokom, ktorý odráža absolútnu väčšinu volajúcu po zmene,“ uviedol Eizenkot ešte pred samotným hlasovaním.
Kandidát na post predsedu vlády Eizenkot je v súčasnosti poverený sformovaním nového kabinetu, ktorý by nahradil vládu končiaceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Eizenkotov blok sa zaviazal, že po zvolení Kahanu za predsedu Knesetu zruší niektoré z najkontroverznejších opatrení Netanjahuovej vlády.
Zostavením nového kabinetu po voľbách z 27. októbra, v ktorých Netanjahu a jeho spojenci prišli o parlamentnú väčšinu, poveril Eizenkota v nedeľu 8. novembra prezident Jicchak Herzog. Eizenkota na túto funkciu odporučila väčšina parlamentných strán vrátane oboch arabských.
Ak sa Eizenkotovi nepodarí zostaviť vládu do 28 dní, môže požiadať o predĺženie lehoty o ďalších 14 dní. Ak ani potom neuspeje, poverenie dostane iný poslanec, s najväčšou pravdepodobnosťou Netanjahu, pripomína agentúra AFP.