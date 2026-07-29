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Novým predsedom poslaneckého klubu CDU/CSU sa stal Thorsten Frei
Na mimoriadnom zasadnutí CDU/CSU získal Frei takmer 92 percent všetkých odovzdaných hlasov.
Autor TASR
Berlín 29. júla (TASR) - Novým predsedom poslaneckého klubu nemeckej kresťanskodemokratickej únie CDU/CSU v Spolkovom sneme sa v stredu stal bývalý šéf úradu vlády Thorsten Frei. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA, píše TASR.
Na mimoriadnom zasadnutí CDU/CSU získal Frei takmer 92 percent všetkých odovzdaných hlasov a vo funkcii tak nahradil Jensa Spahna, ktorý odstúpil 18. júla po kauze s náhradným materstvom. Spahn sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch napriek tomu, že je táto praktika v Nemecku nezákonná.
Kancelár Friedrich Merz využil Spahnovu rezignáciu a v uplynulých týždňoch obmenil viacero postov vo svojej vláde. Týkalo sa to napríklad šéfov ministerstva zdravotníctva alebo dopravy. Merzov blízky spolupracovník Frei v minulosti zastával okrem funkcie šéfa úradu vlády aj pozíciu ministra pre osobitné záležitosti.
Na mimoriadnom zasadnutí CDU/CSU získal Frei takmer 92 percent všetkých odovzdaných hlasov a vo funkcii tak nahradil Jensa Spahna, ktorý odstúpil 18. júla po kauze s náhradným materstvom. Spahn sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch napriek tomu, že je táto praktika v Nemecku nezákonná.
Kancelár Friedrich Merz využil Spahnovu rezignáciu a v uplynulých týždňoch obmenil viacero postov vo svojej vláde. Týkalo sa to napríklad šéfov ministerstva zdravotníctva alebo dopravy. Merzov blízky spolupracovník Frei v minulosti zastával okrem funkcie šéfa úradu vlády aj pozíciu ministra pre osobitné záležitosti.