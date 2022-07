Novým premiérom Srí Lanky sa stal Dinéš Gunavardena

Kolombo 22. júla (TASR) - Nový srílanský premiér Dinéš Gunavardena zložil v piatok prísahu a ujal sa svojho úradu. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, ako vojaci a policajti rozohnali stovky demonštrantov táboriacich v hlavnom meste Kolombo, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



Gunavardena, predseda ľavicovej vládnucej strany Zjednotený ľudový front, zložil prísahu do rúk nového prezidenta Ranila Vikramasinghea, ktorý sa len deň predtým ujal svojej funkcie. Ceremóniu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia vrátane posilnených hliadok pred úradom premiéra.



Približne 1000 príslušníkov polície a vojakov bolo v noci na piatok poverených likvidáciou hlavného tábora protivládnych demonštrantov sídliacim pred prezidentským palácom už 104 dní. Úrady tábor vypratali napriek tomu, že demonštranti oznámili, že v piatok z miesta dobrovoľne odídu, píše agentúra AP. Dodáva, že na mieste došlo k viacerým zatknutiam aj tvrdým zásahom.



Zásah kritizovali ľudskoprávne organizácie. Hovorca srílanskej polície ho však v piatok obhajoval s tým, že jeho cieľom bolo umožniť novému prezidentovi obnoviť - po mesiacoch protestov - činnosť svojho úradu.



Bývalého šesťnásobného premiéra Vikramasingheho zvolil za prezidenta srílanský parlament na svojom stredajšom zasadnutí. Vo funkcii nahradil Gótábaju Rádžapakšu, ktorý ušiel z krajiny minulý týždeň v reakcii na rozsiahle demonštrácie a následne e-mailom poslal svoju demisiu.



Srí Lanka momentálne čelí najhoršej ekonomickej kríze od získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a s MMF rokuje o finančnej pomoci. Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Vláda v snahe šetriť zatvorila školy a úrady, ktorých fungovanie nie je pre chod krajiny nevyhnutné.



Pred takmer dvoma týždňami sa táto ostrovná krajina stala dejiskom masových protestov, počas ktorých vnikli demonštranti do prezidentovej rezidencie v hlavnom meste Kolombo a následne aj do súkromnej rezidencie premiéra Vikramasingheho a požadovali ich odstúpenie.



Následky ekonomickej krízy pociťujú obyvatelia Srí Lanky vo viacerých oblastiach - ide o nedostatok liekov, niekoľkohodinové výpadky dodávok elektrického prúdu pre domácnosti či problémy s telefonickým spojením.