Novým prezidentom Interpolu sa stal Francúz Lucas Phillipe
Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 886 delegátov zo 179 členských štátov Interpolu a 34 medzinárodných organizácií.
Autor TASR
Marrákeš 27. novembra (TASR) - Medzinárodná policajná agentúra Interpol si vo štvrtok na valnom zhromaždení v marockom Marrákeši zvolila za svojho nového prezidenta Francúza Lucasa Phillipa. Post prevezme od Ahmada Násira Raísího zo Spojených arabských emirátov. Na čele organizácie bude stáť štyri roky. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Phillipe bude mať prevažne reprezentatívnu funkciu, pričom každodenné fungovanie Interpolu má na starosti generálny tajomník organizácie Valdecy Urquiza z Brazílie, ktorého v roku 2024 zvolili na päťročné obdobie.
Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 886 delegátov zo 179 členských štátov Interpolu a 34 medzinárodných organizácií. Okrem voľby nového prezidenta diskutovali o rade tém vrátane kyberzločinu, organizovaného zločinu a ochrany dát.
