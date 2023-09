Novým prezidentom sa stal bývalý vicepremiér Tharman Šanmugaratnam

Singapur 1. septembra (TASR) - Víťazom piatkových prezidentských volieb v Singapure sa stal bývalý vicepremiér tejto krajiny Tharman Šanmugaratnam. Post prezidenta je prevažne symbolický a funkčné obdobie trvá šesť rokov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Bývalý vicepremiér zvíťazil s výrazným náskokom pred ďalšími dvomi kandidátmi, keď získal 70,4 percenta hlasov. Druhý skončil jeho hlavný rival finančník Ng Kok Song so ziskom 15,7 percenta. V krajine je viac než 2,7 milióna oprávnených voličov.



Šanmugaratnam (66) vyjadril v spojitosti s hlasovaním pokoru. "Nie je to len hlas pre mňa, je to hlas pre budúcnosť Singapuru," uviedol. Tiež potvrdil meniacu sa a vyvíjajúcu sa situáciu v krajine, najmä jej rozmanitosť. Vyjadril presvedčenie, že voľby sú ďalším míľnikov v procese vývoja.



Šanmugaratnam bol pred voľbami považovaný za favorita. Vzdal sa členstva vo vládnucej Strane národnej akcie (PAP) a odstúpil i z postu ministra vo vláde, pretože prezidentskí kandidáti musia byť nezávislí, vysvetľuje AFP.



Postavenie prezidenta v Singapure je predovšetkým reprezentatívne a symbolické. Na čele vlády je premiér Lee Hsien Loong z PAP, ktorá je pri moci nepretržite od roku 1959.