Novým prezidentom v Čile bude pravicový politik José Antonio Kast
Autor TASR
Santiago 15. decembra (TASR) — Krajne pravicový politik José Antonio Kast, ktorý má nemeckých predkov, zvíťazil v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb v Čile. Jeho ľavicová protikandidátka Jeannette Jarová už pred oznámením oficiálnych výsledkov priznala svoju porážku a Kastovi zablahoželala k víťazstvu, informovala agentúra DPA.
Zo sčítania viac ako 95 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že 59-ročný Kast, kandidát Republikánskej strany Čile (PRCh), získal viac ako 58 percent hlasov, zatiaľ čo 51-ročná bývalá ministerka práce Jarová, kandidátka Komunistickej strana Čile (PCCh), iba 42 percent.
V prvom kole konanom 16. novembra pritom zvíťazila Jarová s takmer 27 percentami hlasov, Kast skončil druhý s 24 percentami, odvtedy však dokázal zmobilizovať hlasy porazených súperov z pravicového tábora.
Podľa agentúr AP a AFP bude mať Čile v osobe Kasta najpravicovejšieho prezidenta za 35 rokov od nastolenia demokracie. Súčasnému ľavicovému prezidentovi Gabrielovi Boricovi ústava neumožňovala znova kandidovať.
Ústrednými témami predvolebnej kampane boli kriminalita a imigrácia. Hoci Čile je jednou z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky, v niektorých regiónoch sa zvýšila kriminalita. Okrem toho podiel migrantov v populácii nedávno stúpol na približne desať percent, pričom väčšina pochádza z krízou zmietanej Venezuely.
Kast, ktorý na prezidenta kandidoval tretíkrát, si za ústredný bod kampane stanovil posilniť bezpečnosť hraníc - ich nelegálne prekročenie má byť trestným činom a nelegálnych migrantov chce deportovať. Oznámil tiež plány na výstavbu nových väzníc. Na stimuláciu ekonomiky chce znížiť dane z príjmov právnických osôb a výrazne znížiť verejné výdavky.
Jarová ako ministerka práce a sociálneho zabezpečenia zaviedla skrátenie pracovného týždňa zo 45 na 40 hodín a iniciovala reformu súkromného dôchodkového systému. Vo svojom volebnom programe sľubovala zvýšenie minimálnej mzdy v prepočte na 700 eur.
Kast, otec deviatich detí a zbožný katolík, pochádza z vplyvnej rodiny. Niekoľko jeho súrodencov, rovnako ako on, pôsobilo ako poslanci parlamentu alebo senátori; jeden z bratov bol prezidentom centrálnej banky počas vojenskej diktatúry Augusta Pinocheta. Kast odmieta manželstvá osôb rovnakého pohlavia a interrupcie. Pozitívne sa tiež vyjadril o krvavej Pinochetovej diktatúre.
Kastov otec bol členom nacistickej mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil vo Wehrmachte. Po vojne utiekol do Čile, kde založil továreň na spracovanie mäsa.
Inaugurácia nového prezidenta Čile sa uskutoční 11. marca 2026.
